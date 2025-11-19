Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |04:01 WIB
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
Abraham, pelaku penganiayaan love scamming (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap Abraham (25) yang diduga melakukan aksi love scamming lalu menganiaya mantan kekasihnya berinisial IN (25). Dari hasil pemeriksaan, ternyata pelaku bukan baru pertama kali melakukan aksi tersebut.

Wadirreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Kholis Aryana, menjelaskan pelaku pernah melakukan aksi serupa kepada wanita berinisial CYL pada 2019 hingga 2020 lalu. “Dari hasil penyidikan juga terdapat satu orang korban lain, perempuan berinisial CYL yang pernah menjadi korban dari perilaku tersangka A. Ini terjadi di periode waktu bulan Oktober 2019 sampai dengan 2020,” kata Putu di Polda Metro Jaya pada Selasa (18/11/2025).

Hampir sama dengan yang dialami IN, pelaku juga melakukan kekerasan fisik terhadap CYL. Namun, belum diketahui alasan pelaku menganiaya CYL apakah karena CYL menolak melakukan aksi kriminal atau lainnya.

“Modus operasi dilakukan oleh tersangka A terhadap korban sebelumnya yaitu melakukan kekerasan verbal maupun kekerasan fisik terhadap korban perempuan,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi menyebut korban dianiaya lantaran menolak ajakan love scamming oleh pelaku. Pelaku Abraham dan korban IN menjalin asmara sejak Agustus tahun lalu. Saat itu, pelaku sempat meminta korban untuk melakukan kejahatan tersebut.

“Di Agustus 2024, yang bersangkutan, tersangka dengan korban, kos di Kota Depok. Kemudian selama tinggal bersama, korban mengakui bahwa pernah dipaksa oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di tahun 2024 dengan modus tersangka menggunakan identitas korban yang dimanfaatkan sebagai figur untuk mencari korban-korban lain di aplikasi kencan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, seolah-olah pelaku mengaku sebagai seorang perempuan dan menggunakan aplikasi kencan untuk mencari calon korban. Pelaku kemudian mengarahkan korban berkencan dengan laki-laki yang menjadi calon korban.


