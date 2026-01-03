Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BPBD DKI Sebut Seluruh Banjir Jakarta Sudah Surut Pagi Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |07:35 WIB
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memastikan seluruh wilayah yang sempat tergenang banjir saat ini sudah surut.

1. Banjir Surut

“Update info terkini genangan 3 Januari 2026 s.d pukul 04.00 WIB, BPBD mencatat hingga Sabtu (3/1) pukul 04:00 WIB, seluruh genangan di wilayah DKI Jakarta sudah surut,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan dalam keterangannya, Sabtu (3/1/2026).

Ia menjelaskan, hal tersebut terjadi berkat upaya kolaboratif OPD terkait, seperti BPBD, Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan PPSU Kelurahan.

“Yang telah mengerahkan personel berikut peralatan pendukung seperti pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik,” ujarnya.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini, seperti pihak RT/RW, FKDM, dan tokoh masyarakat lainnya,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya per pukul 00.00 WIB, BPBD DKI mencatat adanya 10 RT dan 4 ruas jalan yang tergenang. Berikut sebarannya:

Jakarta Barat terdapat 1 RT yang terdiri:

 - Kelurahan Kembangan Selatan 1 RT

Ketinggian: 100 cm

      
