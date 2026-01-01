Banjir Parah di Kalsel, DPD Cek Penanganannya agar Berjalan Efektif

BALANGAN – Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah, meminta agar negara benar-benar hadir mendampingi korban bencana alam hingga tahap pemulihan di wilayah tersebut. Penanganan tidak boleh berhenti hanya beberapa waktu setelah bencana alam melanda.

Hal ini diungkapkan pria yang akrab disapa Dayat El saat turun langsung meninjau kondisi pascabanjir bandang di Kabupaten Balangan, Rabu 31 Desember 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan berjalan efektif.

Di lokasi terdampak, Dayat El meninjau permukiman warga, fasilitas umum, serta infrastruktur yang rusak. Ia juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengar kebutuhan mendesak terkait logistik, layanan kesehatan, serta dukungan pemulihan ekonomi.

“Yang paling penting adalah memastikan bantuan tepat sasaran dan kebutuhan warga bisa segera terpenuhi. Negara hadir bukan hanya pada saat bencana terjadi, tetapi terus mendampingi sampai tahap pemulihan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Dayat El, dikutip Kamis (1/1/2026).

Dayat El bersama tim Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, logistik darurat, serta layanan perlindungan sosial bagi warga terdampak.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait sangat diperlukan agar proses penanganan berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian DPD RI bersama Kemensos RI, dengan harapan bantuan ini dapat meringankan beban warga serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Balangan.

