Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:35 WIB
Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya
Pemerintah Salurkan Dana Tunggu Hunian untuk Warga Terdampak Banjir di Pidie Jaya (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) kepada warga terdampak banjir dengan kategori rumah rusak berat di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

1. Salurkan Dana Tunggu Hunian

"Sebanyak 27 kepala keluarga (KK) dari Desa Blang Awe, Manyang Cut, Beurawang, dan Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, tercatat sebagai penerima bantuan tersebut," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1/2026).

Para penerima DTH merupakan warga yang saat ini memilih tinggal sementara bersama kerabat atau menyewa rumah kontrakan sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai. 

Penyerahan buku rekening dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Meureudu 2 pada Rabu (31/12) pukul 15.00 WIB.

Sebelum menerima buku rekening DTH dari pihak bank, warga terlebih dahulu menandatangani surat tanda terima DTH bermeterai serta melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dokumen tersebut turut ditandatangani oleh keuchik atau kepala desa dengan cap basah, perwakilan BPBD Kabupaten Pidie Jaya, dan Babinsa.

Melalui mekanisme ini, bantuan DTH disalurkan langsung di muka untuk tiga bulan dengan besaran Rp600.000 per KK per bulan, sehingga total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai Rp1.800.000. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak selama masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193194/pondok_pesantren_darul_mukhlisin-CFp7_large.jpg
Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193180/hunian_dibangun_pascabencana_sumatera-4C5o_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap 1.000 Hunian Terbangun Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193157/pemerintah-5dtT_large.jpg
Kolaborasi Pemerintah-Relawan, Ibu dan Bayi Patah Tulang Dievakuasi ke RS dari Pengungsian Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193072/bencana-oXSz_large.jpg
BNPB Pastikan Akses Jalan dan Jembatan di Aceh Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193065/bencana_sumatera-ksq3_large.jpg
Bencana Sumatera: 23 Daerah Berstatus Transisi Darurat ke Pemulihan, 7 Menyusul Penetapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193057/bencana_sumatera-daME_large.jpg
3 Jasad Baru Korban Bencana Sumatera Ditemukan, Total Meninggal Tembus 1.157 Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement