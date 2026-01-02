Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:06 WIB
Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu!
Potret Terkini Pondok Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang, Sudah Bersih dari Tumpukan Kayu! (Ist)
JAKARTA - Sisa-sisa amuk banjir bandang yang menerjang Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu perlahan mulai sirna. Pondok Pesantren (PP) Darul Mukhlisin, yang sempat menjadi wujud betapa dahsyatnya kekuatan air dan material kayu, kini menampakkan wajah yang jauh lebih lega.

1. Bersih dari Tumpukan Kayu

Pemandangan hari ini sangat kontras jika dibandingkan kondisi mencekam pada 26 November 2025. Kala itu, pesantren ini nyaris tak terlihat akibat tertimbun lumpur pekat dan gunungan kayu gelondongan yang terbawa arus. 

Batang-batang pohon besar berserakan di halaman, menutupi akses vital dan merusak fasilitas pendidikan. Suasana riuh santri berganti dengan tumpukan material sisa bencana yang memprihatinkan.

Namun, semangat pemulihan tak pernah padam. Melalui dokumentasi terbaru yang diterima Bakom RI pada Jumat (2/1/2026), tampak perubahan signifikan. Halaman pesantren yang dulunya merupakan "hutan kayu" darurat kini telah lapang. Tak ada lagi potongan kayu besar yang menghalangi jalan. 

Deretan alat berat yang selama ini bekerja tanpa kenal lelah, siang dan malam di bawah minimnya penerangan, kini terparkir rapi—menandakan misi pembersihan utama telah tuntas.

Masjid pesantren yang sempat viral karena keteguhannya berdiri di tengah terjangan banjir kini berdiri bersih dan kokoh. Bangunan suci ini tidak lagi terkepung kayu, melainkan telah menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi para petugas dan relawan yang beristirahat.

 

