BPBD: Waspada Banjir Pesisir Jakarta Mulai 11-16 Februari 2026, Ini Daftar Wilayah Terdampak

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Ibu Kota pada 11 hingga 16 Februari 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @bpbddkijakarta, Rabu (11/2/2026). BPBD mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan muka air laut dalam periode tersebut.

BPBD menjelaskan, berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok, potensi banjir rob dipicu oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang dapat menyebabkan banjir pesisir di sejumlah wilayah utara Jakarta. Adapun puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 05.00 hingga 10.00 WIB.

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, serta Kepulauan Seribu.