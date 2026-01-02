Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warung Kopi di Aceh Tamiang Kembali Berjualan Usai Banjir Bandang, Ramai Diserbu Warga!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |11:07 WIB
ACEH TAMIANG — Aktivitas ekonomi masyarakat di Aceh Tamiang, Aceh, kini mulai bergerak setelah bencana banjir dan longsor satu bulan lalu. Warung kopi dan mi milik Rina Riana kembali membuka pintu rezeki, menjadi penanda kecil namun bermakna dari bangkitnya kehidupan warga.

Dengan kondisi yang masih terbatas dan tempat usaha yang baru saja selesai direnovasi akibat terjangan banjir, Rina memilih untuk kembali berjualan sejak beberapa hari terakhir. Keputusan itu diambil dengan penuh rasa syukur, meski ia menyadari usahanya belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala.

“Alhamdulillah sudah pemulihan. Sudah lima hari (berjualan). Kalau normalnya sih belum ya karena kita kan bertahap setelah renovasi kemarin kena banjir,” kata Rina, Jumat (2/1/2026).

Tembok warungnya jebol karena banjir. Namun, kondisi tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk kembali berusaha dan menata kehidupan yang lebih normal melalui warung kopi yang telah ia rintis.

“Kalau menu untuk makanan, alhamdulillah sudah (lengkap). Tapi kalau untuk perkopian itu ada yang belum karena kita pake kopi mesin biasanya, itu belum kita ada,” ujarnya.

Selain keterbatasan peralatan, fasilitas pendukung juga belum sepenuhnya kembali seperti sebelum bencana. Meski demikian, Rina tetap berusaha melayani pelanggan dengan maksimal.

“Sinyal juga sudah normal, cuma karena wifi belum dipasang balik, belum bisa pake wifi di sini,” jelasnya.

Sejak kembali dibuka, warung kopi tersebut mulai didatangi pelanggan. Rina mengatakan warga sekitar rindu suasana nongkrong setelah sebulan lebih bertahan di pengungsian dan kondisi darurat.

 

