INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Pastikan Akses Jalan dan Jembatan di Aceh Pulih

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |20:00 WIB
BNPB Pastikan Akses Jalan dan Jembatan di Aceh Pulih
Penanganan bencana di Aceh (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan seluruh akses jalur darat di Provinsi Aceh telah pulih pascabanjir dan longsor. Pemulihan pengerjaan itu sesuai target dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kita menginformasikan bahwa target dari Kementerian PU untuk jalan dan jembatan seluruh akses nasional di Aceh itu pulih pada tanggal 30 Desember. Alhamdulillah, semua target itu tercapai," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (1/1/2026).

Dia menyampaikan Jalan Nasional dari Takengon menuju Blangkejeren yang sebelumnya dalam proses pemulihan kini telah berfungsi normal. Seluruh jalur yang menghubungkan Banda Aceh menuju Medan juga telah dapat dilintasi.

"Ini semuanya saat ini mulai dari Banda Aceh ke Medan via jalur timur, kemudian Banda Aceh, Nagan Raya hingga ke bawah itu via jalur barat, dari Nagan Raya ke Takengon itu juga sudah terhubung. Kemudian dari Lhokseumawe ke Takengon via jalur KKA juga sudah terhubung," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menyediakan jalur alternatif untuk mendukung mobilitas darat masyarakat dari Bireuen ke Bener Meriah atau sebaliknya.

