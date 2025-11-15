Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |02:01 WIB
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
Ilustrasi penganiayaan (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Dwi Manggalayuda, menegaskan, hingga kini polisi masih memburu tiga orang pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap karyawan restoran, Aldi, dan temannya yang sempat viral di kawasan Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

"Para pelaku masih dalam pencarian, kami juga masih memeriksa para saksi dan masih dalam proses pencarian. Terduga pelaku berjumlah tiga orang, mereka naik dua motor," ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, setelah dimintai keterangan, korban menyebutkan bahwa dirinya dan para pelaku diduga terlibat dalam insiden serempetan kendaraan di jalan. Lantas, korban diberhentikan oleh pelaku yang berjumlah tiga orang, hingga akhirnya terjadi penganiayaan sebagaimana yang terekam dalam video yang viral di media sosial.

"Dari pengakuan korban, setelah kami dalami, katanya terjadi serempetan antara kendaraan korban dan pelaku. Karena tidak terima, korban diberhentikan, lalu dikeroyok langsung oleh para pelaku. Pelaku dan korban sama sekali tidak saling mengenal," tuturnya.

Terkait viralnya kabar yang menyebutkan pelaku menodongkan senjata api pada korban, Dwi menjelaskan bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut melalui rekaman CCTV di lokasi kejadian, tidak ada aksi penodongan senjata api. Meski demikian, polisi akan mendalami hal tersebut lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement