INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Keberadaan 53 Helikopter di Lokasi Bencana Sumatera Dipertanyakan, Seskab Teddy Buka Suara!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |14:31 WIB
Keberadaan 53 Helikopter di Lokasi Bencana Sumatera Dipertanyakan, Seskab Teddy Buka Suara!
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Riyan Rizki Roshali/Okezone)




JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeberkan lokasi 53 unit helikopter yang dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ia sampaikan menjawab para pihak yang mempertanyakan ke mana saja puluhan helikopter saat penanganan bencana.

“Pertama, kemarin masih ada yang nanya kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter, di mana 50 helikopter itu,” kata Teddy dalam konferensi pers penanganan bencana Sumatra di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

“Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI-Polri dan Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lainnya. Ini semuanya sejak awal di tiga provinsi tersebut,” sambung dia.

Teddy menjelaskan, puluhan helikopter tersebut dikhususkan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat akibat adanya kerusakan jalan.

