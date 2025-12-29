Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |12:46 WIB
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase: Ini Biadab!
KSAD Maruli Murka Jembatan Bailey untuk Bencana Sumatera Disabotase
A
A
A

JAKARTA- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut ada upaya sabotase jembatan bailey yang sengaja dibangun TNI di lokasi terdampak bencana Sumatera.  

"Dalam kondisi kompak pun, ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan Bailey kita," kata Maruli dalam konferensi persnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Jenderal Kopassus ini mengungkapkan, upaya tersebut terjadi sekitar dua hari lalu. Menurutnya, jembatan bailey yang sudah terbangun, ternyata ada yang mencoba untuk mencopot baut-baut konstruksi jembatan tersebut.

"Kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, terus terang saja," ujar Maruli dengan nada geram.

Maruli menyayangkan upaya yang dilakukan dengan maksud menyudutkan pemerintah itu justru dilakukan dengan cara mengorbankan nyawa rakyat yang sedang dalam kondisi sulit.

"Masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Saya semalam tidak bisa tidur saya memikirkan ini. Karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa," tuturnya.

 

