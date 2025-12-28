Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

6 Jembatan Bailey di Aceh Rampung, 12 Titik Lainnya Dikebut Pemerintah

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |01:05 WIB
6 Jembatan Bailey di Aceh Rampung
JAKARTA – Sebanyak enam jembatan bailey di Provinsi Aceh rampung 100% dibangun pascabencana banjir dan longsor hingga Sabtu (27/12/2025). Rinciannya, lima jembatan berada di Kabupaten Bireuen dan satu jembatan di Kabupaten Bener Meriah.

Lima jembatan bailey yang telah selesai di Kabupaten Bireuen yakni Jembatan Teupin Mane yang menghubungkan ruas jalan Bireuen–Bener Meriah–Takengon. Selanjutnya, Jembatan Teupin Reudeup yang menghubungkan ruas jalan Bireuen–Lhokseumawe.

Berikutnya, Jembatan Jeumpa/Cot Bada yang menghubungkan ruas jalan Peudada menuju Bireuen. Kemudian, Jembatan Matang Bangka yang menghubungkan Gampong Matang Bangka dengan Matang Teungoh. Terakhir, Jembatan Kutablang yang menghubungkan ruas jalan Bireuen–Lhokseumawe telah menunjukkan progres signifikan dengan capaian 98 persen dan segera rampung.

Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, jembatan bailey yang telah rampung 100 persen adalah Jembatan Weh Pase. Jembatan tersebut menghubungkan ruas jalan Aceh Utara–Bener Meriah.

Seiring dengan rampungnya enam jembatan tersebut, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan 12 jembatan bailey lainnya guna membuka kembali akses darat di wilayah terdampak bencana.

 

