Prabowo Minta Progres Kampung Haji di Makkah dan Hunian Korban Bencana Dipercepat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, Sabtu malam, 27 Desember 2025.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya progres pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi serta hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan Kampung Haji di Kota Makkah, khususnya terkait titik lokasi menara, luas kawasan, serta tahapan pelaksanaan pembangunan.

“Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Arab Saudi mendukung penuh program tersebut. Terutama setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu,” ujar Teddy, Sabtu (27/12/2025).

Selain itu, Rosan juga melaporkan bahwa pembahasan Kampung Haji telah dilakukan secara intensif melalui sejumlah pertemuan dengan pihak Arab Saudi dan terus berlanjut hingga saat ini.

“Menteri Rosan sebelumnya telah empat kali bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas hal ini,” imbuh Teddy.