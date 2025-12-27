Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Minta Progres Kampung Haji di Makkah dan Hunian Korban Bencana Dipercepat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |22:32 WIB
Prabowo Minta Progres Kampung Haji di Makkah dan Hunian Korban Bencana Dipercepat
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta, Sabtu malam, 27 Desember 2025.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya progres pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi serta hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan Kampung Haji di Kota Makkah, khususnya terkait titik lokasi menara, luas kawasan, serta tahapan pelaksanaan pembangunan.

“Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Arab Saudi mendukung penuh program tersebut. Terutama setelah Putra Mahkota Mohammed bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu,” ujar Teddy, Sabtu (27/12/2025).

Selain itu, Rosan juga melaporkan bahwa pembahasan Kampung Haji telah dilakukan secara intensif melalui sejumlah pertemuan dengan pihak Arab Saudi dan terus berlanjut hingga saat ini.

“Menteri Rosan sebelumnya telah empat kali bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas hal ini,” imbuh Teddy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192188//presiden_prabowo_bersama_menteri_investasi_sekaligus_ceo_danantara_rosan_roeslani-rJTh_large.jpg
Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Bahas Kampung Haji dan 15.000 Hunian Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192160//korban_meninggal_bencana_sumatera-udfQ_large.jpg
BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sumatera Capai 1.138 Orang dan 163 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192155//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-Pk97_large.jpg
Wakapolri Fokus Pemulihan Aceh Tamiang, Kendaraan hingga Jembatan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931//bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192128//wakapolri_komjen_dedi_prasetyo-AMzd_large.jpg
Kapolri Instruksikan Percepat Pemulihan Bencana Sumatera, Kebut Buka Akses Jalan dan Jembatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement