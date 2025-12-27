Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Bahas Kampung Haji dan 15.000 Hunian Korban Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |21:10 WIB
Prabowo Panggil Rosan ke Kertanegara, Bahas Kampung Haji dan 15.000 Hunian Korban Bencana Sumatera
Presiden Prabowo bersama Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Sabtu (27/12/2025) malam.

Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

"Presiden meminta laporan perkembangan mengenai Kampung Haji di Kota Mekkah, terutama terkait titik lokasi menara, luas kawasan, serta pelaksanaan pembangunannya," ujar Seskab Teddy.

Ia menjelaskan, Menteri Rosan menyampaikan bahwa atas inisiatif dan diplomasi Presiden Prabowo, Pemerintah Arab Saudi memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

"Terutama setelah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Prabowo pada 8 Desember lalu," kata Teddy.

 

