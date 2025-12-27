BNPB: Korban Meninggal Bencana di Sumatera Capai 1.138 Orang dan 163 Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatra mencapai 1.138 orang. Sementara itu, sebanyak 163 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang dan terus dilakukan upaya pencarian.

"Korban jiwa meninggal dunia sebanyak 1.138 orang. Kemudian korban hilang masih tercatat 163 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers virtual, Sabtu (27/12/2025).

Abdul Muhari menyampaikan, tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan pencarian terhadap para korban yang dilaporkan hilang.

Namun demikian, berdasarkan evaluasi tim SAR, peluang ditemukannya korban di wilayah permukiman dan pusat aktivitas masyarakat semakin kecil.

"Tim SAR gabungan menyampaikan bahwa kemungkinan masih adanya jasad di lokasi permukiman dan pusat aktivitas warga sangat kecil," ujarnya.

Sementara itu, BNPB juga mencatat hingga saat ini sebanyak 449.846 orang masih mengungsi akibat dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.

(Awaludin)