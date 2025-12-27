Wakapolri Dorong Percepatan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JAKARTA - Polri terus mendorong percepatan penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra dengan mengerahkan alat berat serta membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat terdampak.

1. Wakapolri Dorong Percepatan

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Aceh, dan Kapolda Sumatera Barat, dibutuhkan langkah cepat dengan memperbanyak serta mengoptimalkan penggunaan alat berat di lokasi-lokasi terdampak.

“Dari laporan para Kapolda, kita butuh percepatan dengan sudah melibatkan dan memperbanyak alat berat yang sudah ada,” kata Dedi saat meninjau langsung Posko Logistik Polda Sumut, Kualanamu, Deli Serdang, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Untuk wilayah Aceh, Polri telah menyiapkan data dan terus melakukan pembaruan terkait kebutuhan di lapangan. Di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, sedikitnya lima hingga enam unit alat berat telah disiagakan, terdiri atas ekskavator, buldoser, hingga dump truck.

“Untuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, kurang lebih sekitar lima sampai enam alat berat sudah kita siapkan untuk mendukung percepatan penanganan,” ujar Dedi.

Sementara itu, di Aceh Tamiang juga telah disiapkan lima unit alat berat tambahan yang akan diperbantukan. Adapun di Sumatera Utara, jumlah alat berat yang dioperasionalkan terbilang cukup banyak.

“Sumatera Utara sudah disiapkan oleh Pak Kapolda di beberapa titik. Data terakhir kurang lebih ada 21 alat berat yang sudah dioperasionalkan,” ucap Dedi.