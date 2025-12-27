Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakapolri Dorong Percepatan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |07:48 WIB
Wakapolri Dorong Percepatan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Wakapolri Dorong Percepatan Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar (Puteranegara)
A
A
A

JAKARTA - Polri terus mendorong percepatan penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Sumatra dengan mengerahkan alat berat serta membangun fasilitas air bersih bagi masyarakat terdampak.

1. Wakapolri Dorong Percepatan

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, berdasarkan laporan dari Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Aceh, dan Kapolda Sumatera Barat, dibutuhkan langkah cepat dengan memperbanyak serta mengoptimalkan penggunaan alat berat di lokasi-lokasi terdampak.

“Dari laporan para Kapolda, kita butuh percepatan dengan sudah melibatkan dan memperbanyak alat berat yang sudah ada,” kata Dedi saat meninjau langsung Posko Logistik Polda Sumut, Kualanamu, Deli Serdang, dikutip Sabtu (27/12/2025).

Untuk wilayah Aceh, Polri telah menyiapkan data dan terus melakukan pembaruan terkait kebutuhan di lapangan. Di Aceh Utara dan Aceh Tamiang, sedikitnya lima hingga enam unit alat berat telah disiagakan, terdiri atas ekskavator, buldoser, hingga dump truck.

“Untuk Aceh Utara dan Aceh Tamiang, kurang lebih sekitar lima sampai enam alat berat sudah kita siapkan untuk mendukung percepatan penanganan,” ujar Dedi.

Sementara itu, di Aceh Tamiang juga telah disiapkan lima unit alat berat tambahan yang akan diperbantukan. Adapun di Sumatera Utara, jumlah alat berat yang dioperasionalkan terbilang cukup banyak.

“Sumatera Utara sudah disiapkan oleh Pak Kapolda di beberapa titik. Data terakhir kurang lebih ada 21 alat berat yang sudah dioperasionalkan,” ucap Dedi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192065//hunian_sementara_korban_bencana-3CYF_large.jpg
Menko PMK: Penyiapan Lahan Hunian Terus Dikebut Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192052//direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-Tvb3_large.jpg
Lemkapi Catat Tingkat Kepuasan Publik terhadap Polri Capai 80,1%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192045//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_abdul_muhari-bzSC_large.jpg
BNPB: Intensitas Hujan di Bireuen Sebelum Banjir Tertinggi dalam 6 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192044//bencana_alam_di_sumatera-iLPn_large.jpg
Ketika Drama Selingkuh Kuasai Linimasa, Bencana Sumatera Kehilangan Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3192041//polri_mengerahkan_tenaga_kesehatan-bxXW_large.jpg
Ratusan Warga Sumbar Keluhkan Penyakit Usai Bencana, Polri Turunkan Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3192027//polri-pAo8_large.jpg
Polri Kebut Identifikasi Jenazah Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement