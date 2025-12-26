Lemkapi Catat Tingkat Kepuasan Publik terhadap Polri Capai 80,1%

JAKARTA – Menjelang akhir tahun 2025, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis hasil survei terkait kinerja Polri di bidang pelayanan publik. Hasilnya, sebanyak 80,1% masyarakat menyatakan puas terhadap pelayanan kepolisian, khususnya dalam pengamanan Natal 2025 serta pengadaan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, kepuasan publik terutama terlihat pada pengamanan Natal dan persiapan pengamanan pergantian tahun baru.

"Hasil survei kami menunjukkan masyarakat menilai pengamanan Natal dan persiapan pengamanan Tahun Baru sudah berjalan baik. Termasuk pengaturan serta koordinasi pengamanan untuk membantu masyarakat beribadah, mudik, dan berwisata," ujar Edi Hasibuan kepada Okezone, Jumat (26/12/2025).

Selain pengamanan Natal, Edi menyebut pembangunan dan pengelolaan SPPG di berbagai daerah juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kepuasan masyarakat.

"Pengelolaan SPPG banyak diapresiasi karena penyajian dan mutu makanan dijaga sesuai ketentuan," kata pemerhati kepolisian tersebut.