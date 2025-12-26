Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lemkapi Catat Tingkat Kepuasan Publik terhadap Polri Capai 80,1%

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |21:26 WIB
Lemkapi Catat Tingkat Kepuasan Publik terhadap Polri Capai 80,1%
Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang akhir tahun 2025, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis hasil survei terkait kinerja Polri di bidang pelayanan publik. Hasilnya, sebanyak 80,1% masyarakat menyatakan puas terhadap pelayanan kepolisian, khususnya dalam pengamanan Natal 2025 serta pengadaan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, kepuasan publik terutama terlihat pada pengamanan Natal dan persiapan pengamanan pergantian tahun baru.

"Hasil survei kami menunjukkan masyarakat menilai pengamanan Natal dan persiapan pengamanan Tahun Baru sudah berjalan baik. Termasuk pengaturan serta koordinasi pengamanan untuk membantu masyarakat beribadah, mudik, dan berwisata," ujar Edi Hasibuan kepada Okezone, Jumat (26/12/2025).

Selain pengamanan Natal, Edi menyebut pembangunan dan pengelolaan SPPG di berbagai daerah juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kepuasan masyarakat.

"Pengelolaan SPPG banyak diapresiasi karena penyajian dan mutu makanan dijaga sesuai ketentuan," kata pemerhati kepolisian tersebut.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3192041//polri_mengerahkan_tenaga_kesehatan-bxXW_large.jpg
Ratusan Warga Sumbar Keluhkan Penyakit Usai Bencana, Polri Turunkan Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928//tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191863//presiden_prabowo_subianto-MvdV_large.jpeg
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Rumah Dinas Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704//kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191698//kapolri_tinjau_gereja_jelang_natal-e06f_large.jpg
Tinjau 2 Gereja, Kapolri Pastikan Pengamanan dan Pelayanan Misa Malam Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191680//irwasum_polri_komjen_wahyu_widada-9ZM0_large.jpg
Cek Jalur Puncak saat Nataru, Irwasum Polri Minta Petugas Siaga Respons Keadaan Darurat! 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement