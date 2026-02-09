Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diduga Jadi Biang Bencana, 7 Laporan Kasus Pembalakan Liar di Aceh Resmi Naik Penyidikan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:56 WIB
Diduga Jadi Biang Bencana, 7 Laporan Kasus Pembalakan Liar di Aceh Resmi Naik Penyidikan
Pembalakan liar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit Tipiter) Bareskrim Polri meningkatkan tujuh laporan polisi (LP) terkait dugaan pembalakan liar di Aceh ke tahap penyidikan. Aktivitas ilegal tersebut diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam di wilayah tersebut.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni mengatakan, dari tujuh LP yang ditangani, tiga di antaranya berkaitan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup, sementara empat lainnya terkait langsung dengan pembalakan liar.

"Sudah naik penyidikan tujuh laporan polisi," ujar Irhamni kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Penyidikan berawal dari hasil penyelidikan tim Dit Tipiter Bareskrim Polri, yang melakukan pencocokan kayu gelondongan di kawasan Pesantren Darul Mukhlisin, Kabupaten Aceh Tamiang. Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan lindung.

Irhamni menjelaskan, investigasi bencana di Aceh Tamiang dilakukan dengan mengidentifikasi kayu yang ditemukan di lokasi serta menelusuri dampak lingkungan di sekitarnya.

"Ditemukan sedimentasi yang sangat luar biasa di TKP Darul Mukhlisin dan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum di Aceh Tamiang," kata Irhamni.

 

