Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Ungkap Modus WNI Jadi Korban TPPO di Kamboja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:41 WIB
Polri Ungkap Modus WNI Jadi Korban TPPO di Kamboja
TPPO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap modus kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. 

Hal itu terungkap saat Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri, melakukan asesmen terhadap 249 WNI yang diduga menjadi korban kejahatan itu. 

"Para perekrut menggunakan modus menawarkan pekerjaan kepada para WNIB (Warga Negara Indonesia Bermasalah) menjadi Operator E Comerence, Judi Online, pelayan restoran dan Customer Service di perusahaan Kamboja yang di tawarkan melalui grup lowongan kerja atau iklan lowongan kerja di media sosial FB dan telegram," kata Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah kepada awak media, Senin (9/2/2026). 

Nurul menyebut, pada saat keberangkatan ke Kamboja para WNIB diberikan tiket langsung yang telah merekrut mereka. Para WNIB hanya tinggal naik pesawat menuju Kamboja melalui Singapur dan Thailand dengan menggunakan visa turis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200654//brigjen_pol_nurul_azizah-ZBwb_large.jpg
Polri Asesmen 249 WNI Diduga Korban TPPO di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200631//dirut_pt_dana_syariah_indonesia_mengklaim_akan_mengembalikan_dana_investasi-i6Uc_large.jpg
Diperiksa Bareskrim, Dirut PT DSI Klaim Siap Kembalikan Dana Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200610//presiden_prabowo_subianto-ztLo_large.jpg
Prabowo Beri Taklimat 3,5 Jam ke Pati TNI–Polri, Tekankan Persatuan dan Profesionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200600//bareskrim_polri-xqy1_large.jpg
Kasus Fraud DSI Rp2,4 Triliun, Bareskrim Dalami Aliran Dana Para Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200582//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-sPyd_large.jpg
Pesan Tegas Prabowo ke TNI–Polri: Harus Dicintai Rakyat agar Negara Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200559//presiden_prabowo_subianto-r3Sy_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke Pati TNI-Polri, Fokus Stabilitas Nasional hingga Agenda Strategis 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement