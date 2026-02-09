Polri Asesmen 249 WNI Diduga Korban TPPO di Kamboja

JAKARTA – Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri melakukan asesmen terhadap 249 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

"Total yang dipulangkan sampai saat ini sebanyak 249 WNIB (Warga Negara Indonesia Bermasalah)," kata Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Menurut Nurul, berdasarkan hasil asesmen diketahui bahwa para WNIB tersebut direkrut oleh seseorang sesama WNI yang telah tinggal dan bekerja di Kamboja.

Adapun rute perjalanan yang umumnya dilalui para WNIB tersebut antara lain Medan–Batam–Singapura–Kamboja, Jakarta–Singapura–Kamboja, serta Batam–Malaysia–Kamboja.

"Sesampainya di Kamboja, para WNIB tersebut dibawa ke sebuah perusahaan scam online," ujar Nurul.