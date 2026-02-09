Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Asesmen 249 WNI Diduga Korban TPPO di Kamboja

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |19:13 WIB
Polri Asesmen 249 WNI Diduga Korban TPPO di Kamboja
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah (foto: dok ist)
JAKARTA – Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri melakukan asesmen terhadap 249 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

"Total yang dipulangkan sampai saat ini sebanyak 249 WNIB (Warga Negara Indonesia Bermasalah)," kata Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah kepada awak media, Senin (9/2/2026).

Menurut Nurul, berdasarkan hasil asesmen diketahui bahwa para WNIB tersebut direkrut oleh seseorang sesama WNI yang telah tinggal dan bekerja di Kamboja.

Adapun rute perjalanan yang umumnya dilalui para WNIB tersebut antara lain Medan–Batam–Singapura–Kamboja, Jakarta–Singapura–Kamboja, serta Batam–Malaysia–Kamboja.

"Sesampainya di Kamboja, para WNIB tersebut dibawa ke sebuah perusahaan scam online," ujar Nurul.

 

