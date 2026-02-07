Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 Orang Ditetapkan Tersangka Perdagangan Anak Suku Pedalaman Jambi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |08:29 WIB
10 Orang Ditetapkan Tersangka Perdagangan Anak Suku Pedalaman Jambi
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
JAKARTA – Polda Metro Jaya membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan 10 orang tersangka. Empat anak diperdagangkan dan dibawa ke suku pedalaman di Jambi. Pengungkapan berawal dari laporan pencarian anak hilang di Polres Metro Jakarta Barat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi dengan direktorat yang baru dibentuk, yakni Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA PPO) Polda Metro Jaya. 

Selanjutnya, tim melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana tersebut setelah memperoleh informasi keberadaan anak-anak itu di suatu wilayah di Sumatera.

Pencarian terhadap anak hilang tidak berjalan mudah karena lokasi yang berada di pedalaman, akses terbatas, serta medan yang menuntut tenaga dan waktu. Tim gabungan pun menggandeng Polda setempat untuk menembus wilayah tersebut.

Di saat bersamaan, kepolisian juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, hingga Kementerian dan Dinas Sosial guna memastikan hak dan keselamatan anak.

“Dari kegiatan yang dilakukan, kami berhasil menyelamatkan empat orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).

Rata-rata korban masih balita berusia lima hingga enam bulan, sementara korban tertua baru menginjak usia tiga tahun. Keempat anak tersebut kini seluruhnya berada dalam perawatan Dinas Sosial DKI Jakarta.

