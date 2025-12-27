Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |10:48 WIB
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut
9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan tengah memburu perekrut sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

1. Buru Perekrut

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menyatakan, pihaknya telah mendeteksi keberadaan perekrut 9 PMI di Kamboja. Ia pun mengaku, pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut.

"Tentunya untuk perekrut itu ada di posisinya di Indonesia. Sedang kami lakukan penyelidikan. Hasil keterangan dari mereka ini, korban ini, kami identifikasi posisinya ada di mana, kemudian komunikasinya melalui apa. Saya kira dengan teknologi yang ada kami bisa mencari mereka," ujar Irhamni saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Namun, ia menyatakan, pihaknya akan segera melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi ataupun korban. Tak hanya itu, polisi segera menerbitkan laporan polisi, serta berkoordinasi dengan Divhubinter dan KBRI di Kamboja. 

"Kemudian mengejar perekrut, team leader, dan bos pelaku yang menikmati semua keuntungan dari pekerja kita ini," tegas Irhamni.

Ia menyatakan, pihaknya akan menyangkakan para pelaku dengan Pasal 4 Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan atau Pasal 81 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181158/dpr_ri-jyup_large.jpg
Terapis Tewas di Jaksel, DPR: Tindak Tegas Perekrut Anak di Bawah Umur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167337/pelaku-Z43g_large.jpg
Polresta Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan PMI Ilegal ke Kamboja, Dua Perekrut Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/525/3159063/perdagangan_bayi-E0mk_large.jpg
6 Tersangka Baru Sindikat Perdagangan Bayi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156652/arifah-TljK_large.jpg
Menteri PPPA: Bayi yang Akan Dijual ke Singapura Berada di Tempat Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/525/3156450/perdagangan_bayi-aqME_large.jpg
Lily Pengendali Sindikat Perdagangan Bayi Digiring ke Polda Jabar, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/525/3155985/sindikat-ZSHh_large.jpg
Tampang 13 Tersangka Sindikat Perdagangan Bayi yang Terancam 15 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement