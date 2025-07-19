Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lily Pengendali Sindikat Perdagangan Bayi Digiring ke Polda Jabar, Nih Penampakannya!

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |09:35 WIB
Lily Pengendali Sindikat Perdagangan Bayi Digiring ke Polda Jabar, Nih Penampakannya!
Pengendali sindikat perdagangan bayi (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Lie Siu Luan alias Lily S alias Popo alias Ai (69), tersangka utama dalam kasus perdagangan bayi lintas negara, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Perempuan lansia ini tiba di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, sekitar pukul 23.30 WIB, Jumat 18 Juli 2025.

Saat keluar dari mobil polisi yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta, Lily tampak mengenakan jaket hitam dengan garis merah dan putih di bagian lengan. Ia menundukkan wajah dan menutupinya dengan kain sambil melangkah pelan menuju gedung Ditreskrimum Polda Jabar, didampingi penyidik Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Peran Lily dalam sindikat ini tergolong sentral. Ia berperan sebagai agen Indonesia yang mengendalikan perdagangan bayi ke Singapura, serta penyandang dana utama dari sindikat tersebut. 

Tak hanya itu, Lily juga menjadi penghubung antara orangtua palsu dan calon orangtua angkat (adopter) di Singapura. Lily sempat dinyatakan buron selama sepekan setelah 13 anggota sindikat ditangkap penyidik Polda Jabar. Selain Lily, dua orang lainnya juga masuk daftar buronan, yakni Siu Ha alias Lai Siu Ha alias Aha (58), dan Wiwit.

Penangkapan Lily dilakukan petugas imigrasi di Bandara Soetta, Tangerang, pada Jumat siang. Penangkapan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Polda Jabar dan pihak Imigrasi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181158/dpr_ri-jyup_large.jpg
Terapis Tewas di Jaksel, DPR: Tindak Tegas Perekrut Anak di Bawah Umur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167337/pelaku-Z43g_large.jpg
Polresta Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan PMI Ilegal ke Kamboja, Dua Perekrut Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/525/3155985/sindikat-ZSHh_large.jpg
Tampang 13 Tersangka Sindikat Perdagangan Bayi yang Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3155961/ilustrasi-A8vE_large.jpg
Komisi III DPR: Tangkap Aktor Intelektual Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/525/3155312/perdagangan_orang-wk5f_large.jpg
Polisi Bongkar Sindikat Penjualan Bayi ke Singapura, 12 Perempuan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150515/tppo-YkKw_large.jpg
98 WNI Nyaris Jadi Korban Perdagangan Orang ke Negara Perang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement