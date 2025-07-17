Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tersangka Perdagangan Bayi: Saya Benci Orang Tua Korban, Sudah Jual tapi Lapor Polisi

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |16:30 WIB
Tersangka Perdagangan Bayi: Saya Benci Orang Tua Korban, Sudah Jual tapi Lapor Polisi
Para tersangka sindikat penjual bayi ke Singapura/Foto: Agus Warsudi-Okezone
A
A
A

BANDUNG – Salah satu tersangka sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat melontarkan pernyataan mengejutkan saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (17/7/2025). Tersangka menyatakan benci kepada orang tua bayi karena sudah menjual, namun melapor ke polisi.

“Saya benci orang tuanya. Dia jual, dia lapor,” kata salah seorang tersangka di Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (17/7/2025).

Diberitakan sebelumnya, penyidik Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar membongkar kasus perdagangan bayi. Dari kasus ini, polisi menangkap 13 tersangka sindikat perdagangan bayi internasional.

Mereka diduga telah beroperasi sejak 2023. Total 25 bayi asal Jawa Barat menjadi korban sindikat itu. Perinciannya, sebanyak 15 bayi telah dijual dengan modus adopsi ilegal ke Singapura, dan 6 bayi berhasil diselamatkan.

Sedangkan 4 bayi masih dicari keberadaannya karena saat dibawa ke Singapura, empat bayi itu ditolak oleh imigrasi negara tersebut. Sampai saat ini, keempat bayi itu belum diketahui keberadaannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182357//richard_lee-KC0z_large.jpg
Okky Pratama, Doktif hingga Richard Lee Dilaporkan Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114//wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171270//viral-Oefv_large.jpg
Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, Polri Gandeng Polisi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170383//tersangka_demo_anarkis_di_jabar-XiVw_large.jpg
Terungkap! Dalang Demo Anarkis di Jabar, 26 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167337//pelaku-Z43g_large.jpg
Polresta Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan PMI Ilegal ke Kamboja, Dua Perekrut Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement