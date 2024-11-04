Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pelajar SMP Jadi Korban TPPO, Dijual Teman ke Pria Hidung Belang Usai Nonton Konser

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |01:03 WIB
Pelajar SMP Jadi Korban TPPO, Dijual Teman ke Pria Hidung Belang Usai Nonton Konser
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Seorang pelajar SMP di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan mengalami trauma, bahkan tidak mau bertemu dengan orang dan teman-temannya setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Korban dijual temannya sendiri ke pria hidung belang usai menonton konser, Minggu (3/11/2024).

Pristiwa kelam menimpa korban ini terjadi seusai ia menonton konser Andika Kangen Band pada Sabtu 19 Oktober 2024. Akibatnya, korban TPPO tersebut kini mengalami trauma dan malu bertemu dengan keluarga serta temannya. 

Sementara tersangka IL kini sudah mendekam dalam sel penjara, setelah ditangkap Tim Macan Polres Lubuklinggau. 

Menurut SN, kakak korban mengatakan,  peristiwa yang menimpa adiknya itu bermula saat korban diajak tersangka untuk menonton konser di Taman Olahraga Megang (TOM). 

"Kami tidak menaruh curiga kepada tersangka karena mereka berteman, saat mengajak nonton konser," katanya.

Kemudian, setelah menonton konser tersebut korban tidak pulang ke rumahnya, karena khawatir pihak keluarga melakukan pencarian dan mendatangi rumah tersangka di wilayah Belalau Kecamatan Lubuklinggau Utara I. 

"Saat bertemu dengan tersangka, ia mengatakan tidak tahu kemana adiknya pergi, karena selesai nonton konser, mereka berpisah," katanya.

Akhirnya, pihak keluarga melakukan pencarian kepada korban. Setelah dua hari pencarian kemudian korban ditemukan berada di salah satu hotel di Kota Lubuklinggau. 

"Saat kami tanya korban mengaku setelah pulang nonton diajak pelaku lL ke sebuah hotel, karena masih polos korban ini nurut, lalu adik kami itu ditinggal dalam kamar sendirian," katanya. 

 

Halaman:
1 2
      
