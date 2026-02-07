Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M6,4 Guncang Pacitan, BNPB: 224 Jiwa Terdampak di Tiga Provinsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |03:10 WIB
Gempa M6,4 Guncang Pacitan, BNPB: 224 Jiwa Terdampak di Tiga Provinsi
Gempa Pacitan (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berdampak terhadap 224 jiwa di tiga provinsi dan lima kabupaten.

Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek di Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Bantul di Provinsi DI Yogyakarta; serta Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah.

“Dampak yang ditimbulkan meliputi kerusakan rumah dan fasilitas umum serta korban luka-luka. Tercatat 40 orang mengalami luka di Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta. Hingga saat ini, penanganan darurat dan pendataan lanjutan masih berlangsung di seluruh wilayah terdampak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan data BNPB, pusat gempa berada di laut pada koordinat 8,99 Lintang Selatan dan 111,18 Bujur Timur, atau sekitar 90 kilometer tenggara Kabupaten Pacitan, dengan kedalaman 10 kilometer.

Guncangan gempa dirasakan kuat selama 2–3 detik di Kabupaten Pacitan dan Trenggalek, serta turut dirasakan di sejumlah wilayah di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

 

