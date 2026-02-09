Advertisement
Noel Ungkap Parpol Terlibat Pemerasan Sertifikasi K3: Ada K dan 3 Huruf!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:15 WIB
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) kembali berbicara soal partai politik (parpol) yang terlibat dalam perkara dugaan korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menurut Noel partai terlibat itu memiliki huruf 'K' dan memiliki tiga huruf. Hal itu disampaikan Noel sebelum menjalani persidangan pada Senin (9/2/2026).

"Partai. Saya kerucutkan ya. kemarin kan K. Sekarang tiga huruf," ucap Noel kepada wartawan.

Namun demikian, Noel tidak merinci apakah tiga huruf itu menandakan singkatan partai. Ia juga enggan memberikan clue terkait warna yang identik dengan parpol tersebut.

"Jangan kasih tau warna lagi. Nanti semakin. Ikutin terus ikutin aja terus (persidangan)," lanjut dia.

 

