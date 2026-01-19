Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Wamenaker Noel Didakwa Terima Gratifikasi Rp3,3 Miliar dan Motor Ducati

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |15:12 WIB
JAKARTA - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel menerima gratifikasi berupa uang Rp3,3 miliar dan Ducati Scrambler.

Hal itu dibacakan jaksa saat membacakan surat dakwaan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker.

"Telah melakukan perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi yaitu Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.365.000.000 dan barang berupa 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker," kata jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/1/2026).

"Yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Periode 2024-2029," sambungnya.

Jaksa merincikan, jumlah tersebut diterima Noel pada Desember 2024 di SPBU Pertamina Jalan Gereja Theresia Gondangdia Jakarta Pusat sebesar RpRp2.930.000.000. Penerimaan uang itu berasal dari ASN Kemnaker bernama Irvian Bobby Mahendro yang diserahkan melalui sopirnya bernama Gilang Ramadhan alias Andi lewat anak Noel bernama Divian Ariq.

Kemudian Januari 2025 berupa Ducati Scrambler dengan nomor polisi B 4225 SUQ yang juga dari Irvian Bobby. Motor mewah pabrikan Itali itu diterima di kediaman Noel yang berlokasi di Taman Manggis Permai Blok K/2 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Jawa Barat.

Selanjutnya, penerimaan sebesar Rp30 juta melalui transfer dari pihak swasta bernama Asrul pada 21 Oktober 2024.

 

