Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Wamenaker Noel Ngaku Makin Gemuk dan Segar saat Ditahan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |12:01 WIB
Eks Wamenaker Noel Ngaku Makin Gemuk dan Segar saat Ditahan KPK
Eks Wamenaker Noel Ngaku Makin Gemuk dan Segar saat Ditahan KPK (Nuh Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, mengaku dalam kondisi sehat. Bahkan, berat badannya meningkat selama ditahan KPK.

Hal itu ia sampaikan menjelang sidang pembacaan surat dakwaan terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker pada Senin (19/1/2026). 

"Sehat dong puji Tuhan. Saya ditahan KPK makin gemuk, makin segar," kata Noel di ruang sidang. 

Ia menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari makanan yang disediakan oleh pengelola rutan dengan cukup gizi. 

"Makanannya, nutrisinya, vitaminnya, pas semua. Yang gak pas kebutuhan batin kita," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196159//eks_wamenaker_immanuel_ebenezer-vN2P_large.jpg
Jelang Sidang Perdana, Eks Wamenaker Noel Ungkap Ada Partai dan Ormas Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196136//eks_wamenaker_immanuel_ebenezer-UXxc_large.jpg
Hari Ini Mantan Wamenaker Noel Jalani Sidang Pertama Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195959//kpk-ucjD_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Diduga Beli Innova Zenix Pakai Uang Hasil Peras Agen TKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195828//kpk-tjDu_large.jpg
KPK Duga Eks Sekjen Kemnaker Tampung Uang Pemerasan Pakai Rekening Kerabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195186//ruang_sidang_etik_kpk-dJNK_large.jpg
Dewas KPK Hukum Istri Tersangka Kasus K3, Wajib Sampaikan Permintaan Maaf Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/337/3191819//silvia_rinita_harefa_istri_noel_ebenezer-Yjrd_large.jpg
Rayakan Natal di Rutan KPK, Istri Noel Ebenezer Bawakan Makanan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement