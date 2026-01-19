Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini Mantan Wamenaker Noel Jalani Sidang Pertama Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |09:16 WIB
Hari Ini Mantan Wamenaker Noel Jalani Sidang Pertama Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Hari Ini Mantan Wamenaker Noel Jalani Sidang Pertama Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, dijadwalkan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker pada hari ini, Senin (19/1/2026). 

1. Sidang Perdana

"Senin, 19 Januari 2026 sidang pertama," demikian dikutip dari lama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Sidang beragendakan pembacaan dakwaan itu akan digelar di Ruang Soebekti 2 sekira pukul 10.00 WIB. Kasus yang menyeret Noel ini terdaftar dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst.

Selain Noel, terdapat 10 tersangka lain, yaitu Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi. 

Majelis hakim yang akan memimpin sidang mereka adalah Nur Sari Baktiana selaku ketua dengan anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan. 

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

 

Telusuri berita news lainnya
