HOME NEWS NASIONAL

Eks Sekjen Kemnaker Diduga Beli Innova Zenix Pakai Uang Hasil Peras Agen TKA

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |19:26 WIB
Eks Sekjen Kemnaker Diduga Beli Innova Zenix Pakai Uang Hasil Peras Agen TKA
Eks Sekjen Kemnaker Diduga Beli Innova Zenix Pakai Uang Hasil Peras Agen TKA (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Heri Sudarmanto menggunakan hasil pemerasan untuk membeli mobil. Belakangan diketahui mobil tersebut adalah Toyota Kijang Innova Zenix. 

Heri merupakan mantan Sekjen Kemnaker yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

Uang hasil pemerasan itu terlebih dulu ditampung menggunakan rekening kerabatnya. 

"Dari uang yang ditampung di rekening kerabatnya tersebut, ada yang digunakan untuk membeli mobil, Innova Zenix tahun 2024," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan, Sabtu (17/1/2026). 

Ia mengungkapkan, uang itu bersumber dari para agen TKA yang mengurus perizinan yang dimaksud. 

"Saat ini mobilnya juga sudah disita penyidik," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, Heri Sudarmanto diduga telah menerima aliran uang diduga suap senilai Rp12 miliar dari agen tenaga kerja asing (TKA). Bahkan, aliran uang panas itu masih diterima usai dia pensiun. 

 

Topik Artikel :
Korupsi Kemnaker KPK Pemerasan
