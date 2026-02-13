Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Menaker Disebut Terima Rp50 Juta, Noel: Fakta Sidang Sudah Mengerucut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |15:10 WIB
Eks Menaker Disebut Terima Rp50 Juta, Noel: Fakta Sidang Sudah Mengerucut
Terdakwa kasus korupsi Immanuel Ebenezer (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer merespons kesaksian yang menyebut Menteri Ketenagakerjaan periode 2019–2024, Ida Fauziyah, diduga menerima aliran dana Rp50 juta terkait pengurusan sertifikat K3.

Noel -sapaan akrab Immanuel- mengaku enggan membeberkan lebih jauh soal pihak yang disebut menerima aliran dana tersebut. Ia menegaskan, keterangan mengenai hal itu muncul dari jaksa dan saksi di persidangan.

"Saya tidak mau menyebut itu ya. Yang menyebutkan jaksa dan saksi. Saya belum menyampaikan itu," ujar Noel saat ditemui di sela-sela sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Meski demikian, Noel meminta awak media mengikuti jalannya persidangan. Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang sudah mengarah pada pihak tertentu.

“Tapi kawan-kawan ikuti saja. Sebetulnya fakta persidangan itu sudah mengerucut ke apa yang menjadi pertanyaan kamu,” katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201409//gaji_magang_nasional-cj9X_large.jpg
Gaji Peserta Magang Nasional Resmi Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201401//sidang_korupsi_kemnaker-t8no_large.jpg
Eks Pejabat Kemnaker Akui Ada ‘Uang Terima Kasih’ untuk Percepat Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200588//immanuel_ebenezer_atau_noel-z0Xo_large.jpg
Plesetkan Lagu Iwan Fals, Noel Sindir KPK Lewat Lagu ‘OTT Bocil’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200566//kpk-ZFAj_large.jpg
Noel Ungkap Parpol Terlibat Pemerasan Sertifikasi K3: Ada K dan 3 Huruf!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200536//kpk-blwF_large.jpg
Noel Sindir OTT Ketua PN Depok: Narasi Tipu-Tipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/320/3200187//pekerja-QJZ1_large.jpg
Perusahaan Ini Didenda Rp2,17 Miliar Usai Pekerjakan TKA Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement