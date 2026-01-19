Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Noel Pamer Surat dari Anak saat Sidang: Aku Bakal Kangen Ayah!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |13:56 WIB
Noel Pamer Surat dari Anak saat Sidang: Aku Bakal Kangen Ayah!
Noel Pamer Surat dari Anak saat Sidang: Aku Bakal Kangen Ayah/Okezone
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Imnanuel Ebenezer Gerungan alias Noel memamerkan surat dari sang anak. Surat tersebut berupa tulisan tangan berisi kerinduan sang anak.

Noel tampilkan surat tersebut menjelang sidang pembacaan surat dakwaan kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker pada Senin (19/1/2026).

"Semangat ya Ayah, nanti aku enggak bisa besuk ayah lagi sampe aku libur lagi, loplop," isi surat yang dimaksud.

Dalam surat tersebut, sang anak mengaku sering lupa menulis surat lantaran kelelahan setelah bersekolah.

"Aku bakal kangen Ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapekan abis pulang sekolah aku langsung tidur. Aku selalu do'ain yang terbaik buat Ayah," tulis surat tersebut.

Diketahui, Noel dan 10 tersangka lain, yakni Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi menjalani sidang pembacaan surat dakwaan hari ini.

Adapun, majelis hakim yang akan memimpin sidang mereka yaitu, Nur Sari Baktiana selaku ketua dengan anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setiawan.

 

