HOME NEWS NASIONAL

Noel Ingin Jadi Ketua KPK Usai Kasus Korupsi Kemnaker

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |16:09 WIB
Noel Ingin Jadi Ketua KPK Usai Kasus Korupsi Kemnaker
Noel Ingin Jadi Pimpinan KPK Usai Kasus Korupsi Kemnaker/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan niatnya untuk menjadi pimpinan atau juru bicara KPK.  Hal itu akan ia realisasikan setelah perkara kasus dugaan pemerasan pengurusan K3 yang menjeratnya rampung.

Demikian disampaikan Noel menjelang dirinya duduk sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada Senin (2/2/2026).

"Ya saran sedikit buat KPK, setelah selesai kasus saya ini saya mau menjadi pimpinan KPK, saya mau jadi mimpin KPK," kata Noel.

Namun jika hal tersebut sulit terwujud, Noel menurunkan standarnya untuk menjadi juru bicara Lembaga Antirasuah.

"Atau seidiot-idiotnya saya jadi juru bicara KPK. Itu cita-cita saya yang paling bodoh dan paling idiot jadi juru bicara KPK," pungkasnya.

 

