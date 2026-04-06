Kesehatan Menurun Usai Sidang, Noel: Ada Gangguan di Pembuluh Darah Otak!

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanual Ebenezer alias Noel mengaku kondisi kesehatannya menurun setelah sidang pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Setelah menjalani sidang, Noel mengaku mengalami gangguan pada pembuluh darah di otak dan berpotensi harus menjalani tindakan medis dalam waktu dekat.

“Saya ada masalah pembuluh darah di otak. Kemarin sudah ke rumah sakit, sepertinya butuh tindakan operasi,” ujarnya.

Meski tengah berstatus sebagai tahanan, Noel memastikan bahwa penanganan atas penyakitnya akan dilakukan di rumah sakit. Namun terkait tindakan medis dan jadwal operasi masih menunggu perkembangan dan keputusan.

Dalam kesempatan itu, Noel juga mengaku mendapat perlakuan cukup baik di rumah tahanan. Namun di sisi lain, ia melontarkan kritik keras terhadap pimpinan KPK yang dinilainya tidak adil dalam menangani kasusnya.

“Di rutan itu diperlakukan dengan baik. Tapi yang bermasalah itu pimpinan KPK dan penyidiknya,” ujarnya.