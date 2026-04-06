Kasus Foto AI di JAKI, Pramono: Siapa Salah Harus Dihukum!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |11:12 WIB
Kasus Foto AI di JAKI, Pramono: Siapa Salah Harus Dihukum!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa dugaan manipulasi tindak lanjut laporan warga, terkait parkir liar yang dibalas menggunakan foto berbasis artificial intelligence (AI).

Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Lurah Kalisari dan kepala subdinas (Kasubdin) terkait.

Kasus ini bermula dari laporan warga melalui aplikasi JAKI mengenai parkir liar di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun, tindak lanjut laporan tersebut diduga menggunakan foto hasil rekayasa AI.

“Yang urusan dengan AI di JAKI, saya sudah meminta Inspektorat untuk memeriksa, baik lurah di Kalisari maupun kasubdin. Siapapun yang salah harus diberikan hukuman,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pelayanan publik. Ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ini tidak boleh terulang kembali, karena bagi pemerintah Jakarta, transparansi itu sangat penting,” tegasnya.

 

