Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |20:17 WIB
Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol
Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menjalin sinergi dengan perusahaan transportasi daring dalam pembangunan shelter atau pos peristirahatan khusus bagi mitra pengemudi ojek online (ojol).

Desakan tersebut disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perhubungan di Gedung DPR RI.

Menurutnya, fasilitas ini penting sebagai solusi atas persoalan parkir liar dan pengemudi ojek online yang mangkal di bahu jalan, yang sering mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan.

"Perihal ini ada aspirasi dari para pengendara online saat kami reses,” ujar Sudjatmiko, Kamis (20/11/2025).

Ia menyoroti banyaknya terminal angkutan umum yang saat ini beralih fungsi atau kurang dimanfaatkan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat dioptimalkan untuk menjadi tempat singgah transportasi daring roda dua.

“Kita tahu sekarang banyak terminal yang beralih fungsi. Kalau bisa, kendaraan online masuk ke terminal sehingga tidak berhenti di pinggir jalan yang berbahaya,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ojek online Ojol DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184806//demo-KXkp_large.jpg
Momen Polwan Cantik Bagikan Air Mineral dan Roti ke Driver Ojol yang Demo di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184759//den-ImPp_large.jpg
16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184527//hukum-IOyu_large.jpg
Soal KUHAP Baru, Pakar Hukum: Menjawab Kebutuhan Zaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184411//polri-MXox_large.jpg
Wakapolri Akui Banyak Polisi Under Performance hingga Level Kapolsek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184409//dpr_ri-LKiy_large.jpg
Komisi III DPR Sepakat Bentuk Panja Percepatan Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184403//polri-p0VN_large.jpg
Akui Polri Lambat Respons Aduan, Wakapolri: Masyarakat Lebih Mudah Lapor ke Damkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement