Atasi Parkir Liar, DPR Minta Kemenhub Bikin Shelter Khusus Ojol

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera menjalin sinergi dengan perusahaan transportasi daring dalam pembangunan shelter atau pos peristirahatan khusus bagi mitra pengemudi ojek online (ojol).

Desakan tersebut disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Perhubungan di Gedung DPR RI.

Menurutnya, fasilitas ini penting sebagai solusi atas persoalan parkir liar dan pengemudi ojek online yang mangkal di bahu jalan, yang sering mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan.

"Perihal ini ada aspirasi dari para pengendara online saat kami reses,” ujar Sudjatmiko, Kamis (20/11/2025).

Ia menyoroti banyaknya terminal angkutan umum yang saat ini beralih fungsi atau kurang dimanfaatkan. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat dioptimalkan untuk menjadi tempat singgah transportasi daring roda dua.

“Kita tahu sekarang banyak terminal yang beralih fungsi. Kalau bisa, kendaraan online masuk ke terminal sehingga tidak berhenti di pinggir jalan yang berbahaya,” tegasnya.