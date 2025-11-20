Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Momen Polwan Cantik Bagikan Air Mineral dan Roti ke Driver Ojol yang Demo di Monas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |17:12 WIB
Momen Polwan Cantik Bagikan Air Mineral dan Roti ke Driver Ojol yang Demo di Monas
JAKARTA  - Sejumlah Polwan dan anggota Dit Samapta Polda Metro Jaya menggelar pengamanan simpatik terhadap driver ojek online (ojol) yang melakukan unjuk rasa di Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Personel Polda yang diturunkan melakukan pengamanan agar unjuk rasa dari elemen Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) berjalan aman dan damai.

Sejumlah Polwan membagikan air mineral dan makanan berupa roti untuk seluruh peserta aksi. Polwan dan personel Dit Samapta terlihat membagikan satu per satu kepada massa aksi.

Peserta demonstrasi itupun sangat antusias ketika dibagikan makanan dan minuman oleh para personel kepolisian. Pedemo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada polisi.

Sebelumnya, Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengungkapkan bahwa sebanyak 1.082 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal beberapa unjuk rasa di Jakpus. 

 

Topik Artikel :
Ojol polwan cantik Demo Ojol
