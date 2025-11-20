Bertemu Empat Mata di Istana, Prabowo dan Dasco Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Haji 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Keduanya membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Informasi mengenai pertemuan itu terlihat dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet. Dalam foto yang dibagikan, Prabowo tampak mengenakan baju safari khasnya, sementara Dasco hadir mengenakan batik bermotif hijau.

Beberapa isu nasional menjadi pembahasan, antara lain peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol), reforma agraria, dan program redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 juga menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.