INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Reformasi Polri Kunci Penegakan Hukum yang Profesional dan Transparan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |23:58 WIB
DPR: Reformasi Polri Kunci Penegakan Hukum yang Profesional dan Transparan
Gedung DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas. Langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

“Polri adalah wajah negara yang paling sering ditemui warga. Karena itu, reformasi Polri tidak bisa dipahami sebagai isu internal institusi semata, melainkan sebagai agenda publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh kehidupan sehari-hari rakyat,” ujar anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Selama ini, setiap kali muncul kasus yang mencoreng institusi kepolisian, respons yang dominan sering berhenti pada penindakan individu.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, reformasi sejati harus menyentuh akar persoalan: bagaimana kewenangan dikelola, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja ketika terjadi penyimpangan.

 

