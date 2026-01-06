Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blak-blakkan, Nadiem Ungkap Sumber Utama Harta Kekayaannya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |03:03 WIB
Blak-blakkan, Nadiem Ungkap Sumber Utama Harta Kekayaannya
Nadiem Makarim (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menilai jaksa tidak cermat dalam menyusun dakwaan. Salah satunya karena jaksa dinilai tidak menjelaskan secara lengkap sumber kekayaan Nadiem. Hal itu disampaikan Nadiem saat membacakan eksepsi, Senin (5/1/2026). 

Menurut Nadiem, kekayaannya dapat dengan mudah dilacak melalui laporan pajak pribadinya. "Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber dari kekayaan saya, yang dengan sangat mudah bisa didapatkan dari pelaporan pajak saya. Kekayaan saya hanya ada satu sumber utama, yaitu nilai saham saya di PT AKAB," ujar Nadiem.

Nadiem menjelaskan peningkatan kekayaannya pada 2022 sebagaimana tercantum dalam LHKPN murni disebabkan melonjaknya harga saham GoTo saat melantai di bursa (IPO). Menurutnya, harga setiap lembar saham GoTo saat itu berada di kisaran Rp250–300 per saham.

"Peningkatan surat berharga di LHKPN 2022 murni disebabkan harga saham GoTo yang melambung saat IPO ke kisaran harga Rp250–300 per saham, jadi kekayaan saya tercatat di 2022 sebesar Rp4,8 T," jelas Nadiem.

Pada tahun berikutnya, kekayaan Nadiem yang tercantum dalam LHKPN justru menurun. Menurutnya, hal itu seiring dengan turunnya harga saham GoTo.

"Di tahun 2023, saat kisaran harga saham GoTo turun ke sekitar Rp100, total kekayaan saya pun turun drastis ke Rp906 M," kata Nadiem.

"Di tahun 2024, di mana kisaran harga GoTo turun lagi ke Rp70–80 per saham, kekayaan saya turun lagi ke Rp600 M," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
