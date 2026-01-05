Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR: Negara Hadir dalam Kehidupan Rakyat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |21:40 WIB
DPR: Negara Hadir dalam Kehidupan Rakyat!
Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subekti
A
A
A

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi II, Azis Subekti, mengatakan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang melakukan sejumlah langkah strategis yang sangat pro rakyat. Struktur kelembagaan pemerintahan pusat diperbesar.

Menurut Azis, langkah strategis tersebut untuk memperbesar kapasitas mesin negara serta mengejar percepatan.

“Indonesia tidak sedang berjalan santai. Target keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melompat menuju negara maju membutuhkan kecepatan yang tidak bisa dicapai dengan mesin setengah tenaga,”ujar Azis, Senin (5/1/2026).

Presiden Prabowo kata dia, memilih strategi akselerasi, memperluas dan memperkuat mesin sektoral agar negara mampu bergerak cepat, menutup ketertinggalan, dan mengamankan momentum demografi.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pilihan tersebut disertai penataan fiskal yang ketat. Pemerintah pusat membenahi postur APBN untuk menutup kebocoran belanja, memperkuat penerimaan melalui penertiban sektor tambang, penertiban kawasan hutan, peningkatan kepatuhan wajib pajak besar, dan optimalisasi bea cukai.

“Transfer ke daerah bahkan dipangkas sementara, kebijakan yang tidak populer, tetapi menunjukkan bahwa disiplin fiskal ditempatkan sebagai fondasi,”ujarnya.

Di saat yang sama, arah investasi ditegaskan pada hilirisasi sumber daya alam agar nilai tambah dan lapangan kerja tidak terus mengalir ke luar negeri. Aset-aset BUMN dikonsolidasikan untuk memperkuat daya ungkit ekonomi nasional.

“Semua langkah ini bermuara pada satu hal penting, negara sedang membangun ruang fiskal dan kapasitas kebijakan. Uang publik kemudian diarahkan ke program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,”bebernya.

 

Topik Artikel :
DPR DPR RI Prabowo Subianto
