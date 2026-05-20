Atasi Masalah 9.000 Ton Sampah Harian, Pemprov DKI Jakarta Segera Bangun 3 PLTSa Baru

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan rencananya untuk mendirikan tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di titik-titik strategis. Proyek ini ditargetkan mampu mengatasi produksi sampah harian ibu kota yang mencapai 9.000 ton dan mengurangi beban kapasitas TPST Bantargebang.

"Jakarta mudah-mudahan kita akan punya tiga PLTS(a) yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya, satu di Bantargebang, satu di Tanjungan, satu di Sunter," kata Pramono Anung di kantornya, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pendapatan dan tarif listrik dari pengolahan sampah ini telah memiliki acuan dari pemerintah pusat sebagai dukungan finansial proyek.

"Pemerintah sudah mengeluarkan PP tentang tarif 20 sen. Ini sebagai referensi. Nah, nanti apakah untung atau tidak itu urusan lapangan, tetapi yang jelas bahwa Jakarta akan memberikan support sepenuhnya," tuturnya.

Selain PLTSa, Pramono menyebut ibu kota juga mengandalkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang saat ini sudah berjalan di beberapa titik untuk memaksimalkan penyerapan sampah harian.