Noel: Sampaikan ke Megawati dan Hasto, Anjing Liar Sedang Memburu Banteng!

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang diburu. Noel menyebut partai yang identik dengan logo banteng itu tengah diburu anjing liar.

Hal itu disampaikan Noel kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri beserta Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

"Saya ingin sampaikan ke kawan-kawan PDIP, kader-kader PDIP sekarang lagi diburu oleh anjing-anjing liar. Sampaikan ke Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) dan juga Mas Hasto, anjing liar sedang memburu banteng," ujar Noel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Noel menyebut perburuan ini tak terlepas dari agenda politik besar. Noel, juga sempat menyinggung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga sedang diburu.

"Ini terkait agenda politik soalnya. Ini ada agenda politik besar. Ya kan kawan-kawan tahu. Satu-satunya partai yang punya grassroots loyalnya luar biasa ya PDIP. Dan kita lihat bahwa selain PDIP ya PKB juga menjadi buruan para anjing liar," imbuh Noel.