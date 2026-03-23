Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikuti Jejak Gus Yaqut, Noel Bakal Ajukan Tahanan Rumah ke KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |20:12 WIB
Noel Ebenezer (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel bakal mengajukan permohonan tahanan rumah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilakukan menyusul langkah eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

"Rencana gitu (ajukan tahanan rumah)," kata pengacara Noel, Abdul Aziz, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, langkah tersebut akan diambil mengingat Noel akan memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah.

"Karena Paskah," ujarnya.

Di sisi lain, ungkap Aziz, Noel juga mengalami permasalahan kondisi kesehatan yang dinilai perlu penanganan lebih lanjut.

"Kemudian menurut dokter ia harus ada tindakan medis kecil di kepala yang mengharuskan menginap di RS ada perawatan," ucapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement