Megawati dan Tokoh Dunia Hadiri Diskusi Meja Bundar di Abu Dhabi

ABU DHABI — Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menghadiri diskusi meja bundar penghargaan Zayed atau Zayed Award for Human Fraternity Roundtable 2026. Megawati hadir bersama sejumlah tokoh dunia yang merupakan juri ataupun mantan juri serta pemenang Zayed 2026 dan periode sebelumnya.

Kegiatan diskusi meja bundar Zayed Award ini digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (5/2/2026).

Sebelum memasuki ruang meja bundar, Megawati melakukan pertemuan hangat dengan Sekretaris Jenderal Zayed Award, Mohamed Abdelsalam. Setelah berbincang sekitar 30 menit, Abdelsalam mengajaknya menuju ruangan.

Ketua DPP PDIP yang juga putra Megawati, M. Prananda Prabowo, dan istrinya, Nancy Prananda, menggandeng Megawati. Posisi duduknya diapit dua Dewan Juri Zayed Award 2026, yaitu mantan Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat dan mantan Presiden Dewan Eropa Charles Michel.

Sekretaris Jenderal Zayed Award, Mohamed Abdelsalam, membuka acara dan menyampaikan pengantar mengenai kegiatan diskusi Zayed Award 2026. Setelah itu, moderator mengatur jalannya diskusi dan memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin berbicara.