Megawati Kenalkan Falsafah Pancasila saat Bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi

JAKARTA- Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed Al Nahyan di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, pada Rabu (4/2/2026).

Megawati turut mengenalkan falsafah Pancasila dalam pertemuan tersebut. Hal ini diungkap Duta Besar RI untuk Tunisia yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Agama (non-aktif) Zuhairi Misrawi.

‘’Ibu Megawati mengenalkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai landasan falsafah yang kokoh, yaitu Pancasila. Beliau menjelaskan bahwa falsafah ini digali langsung oleh Bung Karno dari khazanah pemikiran dan kebudayaan Nusantara," kata Zuhairi.

Dia mengatakan, Megawati turut menekankan kepada Pangeran Sheikh Khaled bahwa Pancasila telah terbukti ampuh mempersatukan warga Indonesia yang sangat majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa.

Menurut Megawati, nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila memiliki kesamaan napas dengan visi global yang diusung oleh Uni Emirat Arab (UAE).

"Falsafah Pancasila ini sejalan dengan visi dan misi Zayed Award for Human Fraternity (Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia)," lanjut Zuhairi.

Dalam pertemuan hangat tersebut, Megawati juga bernostalgia mengenai peran strategisnya dalam Zayed Award for Human Fraternity.