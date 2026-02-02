Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Pentolan FPI Munarman Jadi Pengacara Noel, Jaksa Protes!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |17:49 WIB
Eks Pentolan FPI Munarman Jadi Pengacara Noel, Jaksa Protes!
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel didampingi advokat, Munarman dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan K3, Senin (2/2/2026). Izin beracara mantan pentolan FPI ini disoroti jaksa penuntut umum pada KPK.

Mereka menyinggung soal putusan Mahkamah Agung Nomor: 5484 K/Pid.Sus/2022 terkait kasus terorisme dengan hukuman yang dijatuhkan ke Munarman selama tiga tahun.

Hal itu berlangsung dalam sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan agenda pemeriksaan tiga saksi.

"Kami ingin bertanya, apakah Advokat dari terdakwa Immanuel Ebenezer ini atas nama Munarman masih ada surat izin dari kantor pengadilan atau gimana?," tanya jaksa.

Mendengar hal itu, Ketua Majelis Hakim, Nur Sari Baktia merespons. Ia menjelaskan, pihaknya mengantongi surat kuasa dari Noel untuk Munarman hingga KTA yang berlaku hingga 2035.

"Jadi, surat kuasanya ada, berita acara sumpah ada, kartu anggotanya juga masih berlaku. Nah, mungkin silakan kalau saudara mau berpendapat silakan, karena informasi ini juga baru terkemuka di persidangan hari ini, silakan. Kita catat semua apa yang muncul di persidangan hari ini," kata Hakim Nur Sari.

Munarman kemudian merespons hal tersebut. Di ruang sidang, ia mengakui terkait perkara yang pernah menjeratnya itu.

Namun, ia menegaskan dalam putusan tidak ada yang menyatakan hak profesinya sebagai advokat dicabut.

"Bahkan paspor pun tidak dibatalkan. Jadi, tidak ada persoalan dalam soal profesi saya, itu pertama," kata Munarman.

 

