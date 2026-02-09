Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bakal Beri Arahan Strategis ke Pati TNI-Polri

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |10:30 WIB
Prabowo Bakal Beri Arahan Strategis ke Pati TNI-Polri
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para petinggi TNI-Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026), dalam rangka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2026.

Dari pantauan Okezone, para perwira tinggi (pati) TNI-Polri yang sudah merapat tampak mengenakan Pakaian Dinas Lengkap (PDL).

“Saya kurang tahu, jujur saja, tapi ini kan rutin ya TNI-Polri, mungkin evaluasi. Kemarin kan ada rapat di Sentul, rakor seluruh kepala daerah,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito mengatakan di awal tahun Presiden Prabowo selalu memberikan arahan kepada kepala daerah, termasuk TNI-Polri. 
“Terutama yang berhubungan dengan tugas TNI-Polri, pertahanan dan keamanan. Kemudian juga mungkin evaluasi kemarin Natal dan Tahun Baru relatif aman,” katanya.

“Kemudian nanti kan ada event besar, yaitu Ramadan dan Hari Raya. Saya pikir tidak akan jauh-jauh dari situ. Tapi apa pun, jujur saja saya tidak tahu, ini kan hanya dugaan saya saja,” pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
