INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kumpulkan Pengusaha di Hambalang, Apa yang Dibahas?

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |07:20 WIB
Prabowo Kumpulkan Pengusaha di Hambalang, Apa yang Dibahas?
Prabowo Kumpulkan Pengusaha di Hambalang, Apa yang Dibahas?
JAKARTA  - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/2/2026). Prabowo meminta pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor.

Dalam pertemuan yang dibagikan melalui akun media sosial resmi kepresidenan @presidenrepublikindonesia pada Selasa (10/2/2026) tampak Prabowo berdiskusi mengenai prospek dunia usaha ke depan.

Prabowo mengajak pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja baru di sektor seperti industri tekstil, garmen, alas kaki, mebel, dan makanan serta minuman.

Sementara pengusaha yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo, termasuk dalam program penghapusan kemiskinan, peningkatan asupan gizi anak, dan penyediaan pendidikan terbaik.

Mereka juga mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat industrialisasi di Indonesia.

 

